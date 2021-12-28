До 10 января ИП должны уплатить фиксированные взносы за 2021 год

31 декабря — срок уплаты фиксированных взносов ИП. Но так как этот день приходится на выходной, срок переносится на 10 января.

Взносы за 2021 год составляют: на обязательное пенсионное страхование — 32 448 руб;

на обязательное медицинское страхование — 8 426 руб.

Взносы в размере 1 % от дохода свыше 300 тыс. рублей за 2021 год надо будет уплатить до 1 июля 2022 года.