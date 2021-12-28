До 10 января ИП должны уплатить фиксированные взносы за 2021 год

31 декабря — срок уплаты фиксированных взносов ИП. Но так как этот день приходится на выходной, срок переносится на 10 января.
Взносы за 2021 год составляют:
- на обязательное пенсионное страхование — 32 448 руб;
- на обязательное медицинское страхование — 8 426 руб.
Взносы в размере 1 % от дохода свыше 300 тыс. рублей за 2021 год надо будет уплатить до 1 июля 2022 года.
НДС – 2022
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