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До 10 января ИП должны уплатить фиксированные взносы за 2021 год

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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31 декабря — срок уплаты фиксированных взносов ИП. Но так как этот день приходится на выходной, срок переносится на 10 января.

Взносы за 2021 год составляют:

  • на обязательное пенсионное страхование — 32 448 руб;
  • на обязательное медицинское страхование — 8 426 руб.

Взносы в размере 1 % от дохода свыше 300 тыс. рублей за 2021 год надо будет уплатить до 1 июля 2022 года.

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