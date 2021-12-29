Новогодний подарок от «Клерка» – полгода подписки «Клерк.Премиум»

На «Клерке» заканчивается новогодняя акция.Цена годовой подписки на «Клерк.Премиум» – 24 800₽. По акции – 13 640₽. То есть второе полугодие 2022 года Вы получаете в подарок.
Подписка даст Вам доступ на весь 2022 год к:
- безлимитным консультациям
- обучению на вебинарах и онлайн-курсах
- «Разборам» с инструкциями по всем новинкам в учете и налогах
- полезным сервисам.
Мы подробно описали акцию, а также те полезности, которые ждут подписчиков «Клерк.Премиум» в 2022 году здесь.
НДС – 2022
Лучший спикер в налоговой тематике Эльвира Митюкова 14 января подготовит вас к сдаче декларации и расскажет обо всех изменениях по НДС. На курсе повышения квалификации осталось 10 мест из 40. Поток ограничен, так как будет живое общение с преподавателем в прямом эфире. Успейте попасть в группу. Записаться>>>