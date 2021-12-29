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Новогодний подарок от «Клерка» – полгода подписки «Клерк.Премиум»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерия
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На «Клерке» заканчивается новогодняя акция.Цена годовой подписки на «Клерк.Премиум» – 24 800₽. ​​​​​​​По акции – 13 640₽. То есть второе полугодие 2022 года Вы получаете в подарок.

Подписка даст Вам доступ на весь 2022 год к:

  • безлимитным консультациям
  • обучению на вебинарах и онлайн-курсах
  • «Разборам» с инструкциями по всем новинкам в учете и налогах
  • полезным сервисам.

Мы подробно описали акцию, а также те полезности, которые ждут подписчиков «Клерк.Премиум» в 2022 году здесь.

НДС – 2022

Лучший спикер в налоговой тематике Эльвира Митюкова 14 января подготовит вас к сдаче декларации и расскажет обо всех изменениях по НДС. На курсе повышения квалификации осталось 10 мест из 40. Поток ограничен, так как будет живое общение с преподавателем в прямом эфире. Успейте попасть в группу. Записаться>>>

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