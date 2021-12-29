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Для социального вычета по НДФЛ на лечение нужна справка

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Рубрика Социальный вычет
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Максимальный размер социального налогового вычета на лечение составляет 120 тыс. рублей. По дорогостоящим видам лечения лимита нет, сколько потратили, столько и можно взять на вычет.

Получить вычет можно только за тот год, в котором были расходы. Вычет не переносится на другой год.

Для получения вычета нужна справка об оплате медицинских услуг. Она утверждена приказом Минздрава и МНС от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/99399 от 07.12.2021.

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