Услуги ЗАГС теперь можно оплатить онлайн

Госпошлину за услуги ЗАГС теперь можно оплатить прямо на месте через мобильный телефон и без комиссии.
ФНС интегрировала интернет-эквайринг в мобильное приложение «Реестр ЗАГС».
Для оплаты надо войти в мобильное приложение с подтвержденной учетной записью портала госуслуг.
ФИО и реквизиты паспорта подтянутся автоматически. Надо будет только выбрать услугу и регион, а также ввести реквизиты банковской карты.
Чек об уплате госпошлины сохраняется в мобильном приложении, при желании его можно получить через смс или по электронной почте.
Показывать чек в ЗАГС не надо. Сведения об оплате там проверят самостоятельно.
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