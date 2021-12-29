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Услуги ЗАГС теперь можно оплатить онлайн

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Рубрика Госпошлина
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Госпошлину за услуги ЗАГС теперь можно оплатить прямо на месте через мобильный телефон и без комиссии.

ФНС интегрировала интернет-эквайринг в мобильное приложение «Реестр ЗАГС».

Для оплаты надо войти в мобильное приложение с подтвержденной учетной записью портала госуслуг.

ФИО и реквизиты паспорта подтянутся автоматически. Надо будет только выбрать услугу и регион, а также ввести реквизиты банковской карты.

Чек об уплате госпошлины сохраняется в мобильном приложении, при желании его можно получить через смс или по электронной почте.

Показывать чек в ЗАГС не надо. Сведения об оплате там проверят самостоятельно.

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