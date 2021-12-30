Бухгалтерский учет по новым ФСБУ в 2022 году

Уже с 1 января предстоит вести учет по новым правилам - вступят в силу три ФСБУ про аренду, учет основных средств и капвложений. Разобраться не просто – понимаем.

Мы нашли экспертов по бухучету, которые точно знают, как работать по новым правилам, и могут понятно объяснить. Они написали курсы повышения квалификации, в которых разобрали стандарты на молекулы. Курсы краткосрочные (16 часов). В их основе онлайн-семинар с автором курса.

Записаться: