Предлагают ввести вычет по НДФЛ на автомобиль

Имущественный вычет по НДФЛ можно было бы давать не только при покупке жилья, но и при покупке автомобиля.

С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Эксперты считают, что такой вычет будет стимулировать производство, передает RT.

Львиная доля автомобилей, которые покупают россияне — это авто отечественной сборки.

В случае с вычетом на покупку нового автомобиля деньги, которые государство будет терять, вернутся ему в виде налогов, потому что производство «будет работать шире, лучше, активнее», считает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.