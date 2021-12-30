Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Предлагают ввести вычет по НДФЛ на автомобиль

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Имущественный вычет
Версия для печати

Имущественный вычет по НДФЛ можно было бы давать не только при покупке жилья, но и при покупке автомобиля.

С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Эксперты считают, что такой вычет будет стимулировать производство, передает RT.

Львиная доля автомобилей, которые покупают россияне — это авто отечественной сборки.

В случае с вычетом на покупку нового автомобиля деньги, которые государство будет терять, вернутся ему в виде налогов, потому что производство «будет работать шире, лучше, активнее», считает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

 

АКЦИЯ ГОДА

Только до завтра подписка «Клерк.Премиум» 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

 Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

 

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

Подборка полезных мероприятий

Разместить