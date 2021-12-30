Предлагают ввести вычет по НДФЛ на автомобиль

Имущественный вычет по НДФЛ можно было бы давать не только при покупке жилья, но и при покупке автомобиля.
С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Эксперты считают, что такой вычет будет стимулировать производство, передает RT.
Львиная доля автомобилей, которые покупают россияне — это авто отечественной сборки.
В случае с вычетом на покупку нового автомобиля деньги, которые государство будет терять, вернутся ему в виде налогов, потому что производство «будет работать шире, лучше, активнее», считает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.
АКЦИЯ ГОДА
Только до завтра подписка «Клерк.Премиум» – 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.