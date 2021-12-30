Всем бухгалтерам важно разбираться в договорах, даже если в штате есть юрист. Приглашаем на бесплатный вебинар

Если договор составить неправильно — это может привести компанию к банкротству, а директора и бухгалтера — к уголовке. Да и налоговики договоры читают внимательно при проверках.
Центр обучения «Клерка» приглашает в следующем году на бесплатный вебинар «Что бухгалтеру надо знать про договоры в 2022 году». От пройдет 12 ноября, начало в 11:00 по Мск.
Поговорим на вебинаре:
- к чему придираются чаще всего;
- как действовать, если претензии из налоговой уже прилетели;
- как оформлять договоры, чтобы таких претензий не допустить.
Спикер — Константин Епифанов, арбитражный адвокат, управляющий партнёр АБ «Бизнес. Право. Арбитраж».
Запишитесь сейчас.
АКЦИЯ ГОДА
Только до завтра подписка «Клерк.Премиум» – 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>