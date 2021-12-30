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Всем бухгалтерам важно разбираться в договорах, даже если в штате есть юрист. Приглашаем на бесплатный вебинар

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Если договор составить неправильно — это может привести компанию к банкротству, а директора и бухгалтера — к уголовке. Да и налоговики договоры читают внимательно при проверках.

Центр обучения «Клерка» приглашает в следующем году на бесплатный вебинар «Что бухгалтеру надо знать про договоры в 2022 году». От пройдет 12 ноября, начало в 11:00 по Мск.

Поговорим на вебинаре:

  • к чему придираются чаще всего;
  • как действовать, если претензии из налоговой уже прилетели;
  • как оформлять договоры, чтобы таких претензий не допустить.

Спикер — Константин Епифанов, арбитражный адвокат, управляющий партнёр АБ «Бизнес. Право. Арбитраж».

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