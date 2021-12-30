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Вносить исправления в бухотчетность теперь можно до 31 июля

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Рубрика Бухгалтерская отчетность
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Крайний срок сдачи исправленной бухотчетности будет 31 июля следующего года.

Если исправленная отчетность утверждена после 31 июля, то сдать ее в ГИР БО надо в течение 10 рабочих дней. Крайний срок сдачи при этом — 31 декабря.

Сегодня опубликован Федеральный закон от 30.12.2021 № 435-ФЗ с поправками в статью 18 закона о бухучете.

Эта статья – о ГИР БО.

Сейчас срок сдачи исправленного баланса в законе не прописан.

Есть и другие поправки.

В ряде случаев доступ к данным из ГИР БО будет закрыт. Определять такие случаи будет правительство. В ГИР БО нельзя будет посмотреть данные компаний, которые относятся к оборонке или на которые наложены западные санкции.

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