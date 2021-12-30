Вносить исправления в бухотчетность теперь можно до 31 июля

Крайний срок сдачи исправленной бухотчетности будет 31 июля следующего года.
Если исправленная отчетность утверждена после 31 июля, то сдать ее в ГИР БО надо в течение 10 рабочих дней. Крайний срок сдачи при этом — 31 декабря.
Сегодня опубликован Федеральный закон от 30.12.2021 № 435-ФЗ с поправками в статью 18 закона о бухучете.
Эта статья – о ГИР БО.
Сейчас срок сдачи исправленного баланса в законе не прописан.
Есть и другие поправки.
В ряде случаев доступ к данным из ГИР БО будет закрыт. Определять такие случаи будет правительство. В ГИР БО нельзя будет посмотреть данные компаний, которые относятся к оборонке или на которые наложены западные санкции.
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