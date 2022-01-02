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ЦОК дарит месяц консультаций с лучшими экспертами

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Рубрика Бухгалтерия
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Центр обучения «Клерка» дарит целый месяц консультаций с лучшими экспертами. При покупке любого курса повышения квалификации до 9 января вы получаете доступ к «Клерк.Консультациям».

В Центре обучения 10 курсов по актуальным темам. Особенность их в поддержке преподавателей и кураторов в течение всей учебы в закрытых телеграмм-чатах.

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