При выборе электронного паспорта бумажный автоматически аннулируют

Выбирать между бумажным и электронным паспортом люди будут сами с 14-летнего возраста. Пока власти решают, какую информацию наносить на смарт-карту.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам собеседника издания, у людей не может одновременно быть два паспорта. После получения электронного паспорта, бумажный автоматически аннулируют.

При этом, загранпаспорт с электронным паспортом никак не будет связан, и получать их нужно будет по отдельности.

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