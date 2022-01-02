При выборе электронного паспорта бумажный автоматически аннулируют

Выбирать между бумажным и электронным паспортом люди будут сами с 14-летнего возраста. Пока власти решают, какую информацию наносить на смарт-карту.
Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу МВД.
По словам собеседника издания, у людей не может одновременно быть два паспорта. После получения электронного паспорта, бумажный автоматически аннулируют.
При этом, загранпаспорт с электронным паспортом никак не будет связан, и получать их нужно будет по отдельности.
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