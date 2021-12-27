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Стало известно, в каких регионах будут испытывать цифровые паспорта

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Рубрика Государственные ведомства
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Пилотными регионами для цифровых паспортов будут Москва, Подмосковье и Татарстан. Выдавать их начнут с 2023 года, а пользоваться такими паспортами можно будет по всей стране.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Пилотные регионы выбрали по их технологической готовности использовать электронные документы. Бланк и микросхему уже испытали, смарт-карта будет содержать несколько степеней защиты.

Людям оставят выбор между бумажным паспортом и электронным.

На «Клерке» недавно писали, люди опасаются, что из-за цифровых паспортов они станут жертвами хакеров и мошенников.

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