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Общепит и торговые центры Петербурга можно будет посетить только с QR-кодом

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Рубрика Коронавирус
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Со 2 января в северной столице без QR-кода можно будет посетить только аптеки, продовольственные магазины, и с товарами первой необходимости.

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в постановление городского правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Посещение с QR-кодами касается общепит и розничную торговлю, кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания

Изначально QR-коды в городе хотели ввести с 1 декабря, затем — с 27 декабря. В итоге перенесли на 2 января.

По материалам «РИА Новости».

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