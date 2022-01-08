За дистанционщика из Казахстана не надо платить пенсионные взносы

Иностранцы, не пребывающие и не проживающие в РФ, не относятся к застрахованным лицам по обязательному пенсионному страхованию. А значит и взносы на ОПС за них платить не надо.
В письме № 03-15-06/100361 от 09.12.2021 Минфин сообщает, что российская организация не должна платить взносы на ОПС с выплаты по договору ГПХ гражданину Казахстана, который оказывает услуги дистанционно, находясь в Казахстане.
В то же время есть «Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС». По этому документу формирование пенсионных прав трудящихся Казахстана идет за счет пенсионных взносов на тех же условиях, что и для граждан РФ.
Но трудящиеся — это люди, которые работают по трудовому договору.
Если житель Казахстана работает по договору ГПХ, за него взносы платить не надо и пенсионных прав у него.
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