За дистанционщика из Казахстана не надо платить пенсионные взносы

Иностранцы, не пребывающие и не проживающие в РФ, не относятся к застрахованным лицам по обязательному пенсионному страхованию. А значит и взносы на ОПС за них платить не надо.

В письме № 03-15-06/100361 от 09.12.2021 Минфин сообщает, что российская организация не должна платить взносы на ОПС с выплаты по договору ГПХ гражданину Казахстана, который оказывает услуги дистанционно, находясь в Казахстане.

В то же время есть «Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС». По этому документу формирование пенсионных прав трудящихся Казахстана идет за счет пенсионных взносов на тех же условиях, что и для граждан РФ.

Но трудящиеся — это люди, которые работают по трудовому договору.

Если житель Казахстана работает по договору ГПХ, за него взносы платить не надо и пенсионных прав у него.