В январе вступили в силу более 60 изменений в учете и налогах. Скоро мы выйдем на работу и немного запаникуем.

Поэтому на «Клерке» открыта подписка на «Разборы» на месяц за 199₽ и год за 1999₽.

Подписавшись вы получите 35+ кратких инструкций с примером по изменениям. А в конце месяца - дайджест самых важных писем ФНС и Минфина для бухгалтера.

В «Разборах» пишут коротко и по делу, как работать без штрафов, лишних проверок и претензий. Просто бери и делай :) Сэкономите время, нервы и деньги — то есть самые драгоценные ресурсы.