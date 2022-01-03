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Вступили в силу более 60 изменений в учете и налогах

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Рубрика Бухгалтерия
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В январе вступили в силу более 60 изменений в учете и налогах. Скоро мы выйдем на работу и немного запаникуем.

Поэтому на «Клерке» открыта подписка на «Разборы» на месяц за 199₽ и год за 1999₽.

Подписавшись вы получите 35+ кратких инструкций с примером по изменениям. А в конце месяца - дайджест самых важных писем ФНС и Минфина для бухгалтера.

В «Разборах» пишут коротко и по делу, как работать без штрафов, лишних проверок и претензий. Просто бери и делай :) Сэкономите время, нервы и деньги — то есть самые драгоценные ресурсы.

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До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>

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