Для многодетных семей предлагают ввести льготную ипотеку под 3%

Сейчас есть льготная ипотека для семей с двумя и более детьми по ставке 6%. Новая ставка 3% будет для семей с тремя и более детьми.
Поправки предлагают депутаты фракции «СР», а также сенатор Ольга Епифанцева.
Авторы инициативы напомнили об уже действующих мерах по поддержке многодетных семей. К примеру, субсидирование ставки по ипотеке до 6% для семей с двумя и более детьми.
Депутаты предлагают эти меры расширить, и субсидировать ставку до 3% для семей с тремя и более детьми. На весь срок действия кредита.
Субсидирование хотят сделать доступным по всем займам, выданным с 1 января 2021 года, для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. А также можно будет погасить за счет субсидии ранее выданные займы для покупки жилья, вне зависимости от того, когда их получили.
По материалам «РИА Новости».
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