Для многодетных семей предлагают ввести льготную ипотеку под 3%

Сейчас есть льготная ипотека для семей с двумя и более детьми по ставке 6%. Новая ставка 3% будет для семей с тремя и более детьми.

Поправки предлагают депутаты фракции «СР», а также сенатор Ольга Епифанцева.

Авторы инициативы напомнили об уже действующих мерах по поддержке многодетных семей. К примеру, субсидирование ставки по ипотеке до 6% для семей с двумя и более детьми.

Депутаты предлагают эти меры расширить, и субсидировать ставку до 3% для семей с тремя и более детьми. На весь срок действия кредита.

Субсидирование хотят сделать доступным по всем займам, выданным с 1 января 2021 года, для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. А также можно будет погасить за счет субсидии ранее выданные займы для покупки жилья, вне зависимости от того, когда их получили.

По материалам «РИА Новости».