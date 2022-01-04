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Мошенники ходят по квартирам в праздники под видом коммунальщиков. Будьте бдительны

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Рубрика Общество. Люди. События
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Если к вам пришли коммунальщики в праздники с проверкой счетчиков или газовой плиты — это скорее всего мошенники.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на слова столичного заммэра Петра Бирюкова.

Чиновник предупредил, что плановых обходов квартир коммунальщики в праздничные дни не делают. Только если их вызывают из-за аварийной ситуации. А под видом работников коммунальной службы могут приходить мошенники и предлагать людям купить дорогое оборудование — счетчики для воды, газа, которые могут быть опасными в использовании.

Кроме того, он напомнил, что внезапные проверки — незаконны, их всегда согласовывают. И, как минимум, размещают информацию на информационных стендах в домах и на сайтах управляющих компаний.

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