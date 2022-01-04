Капитализация Apple впервые в мире превысила $3 трлн

Акции компании вчера превысили отметку в 182,88 доллара.
Это первый случай в истории, когда рынчная стоимость компании превысила отметку в 3 триллиона долларов. Этот факт указывает, что Apple — самая дорогая компания в мире. Хотя в октябре прошлого года она была на втором месте, уступая Microsoft.
Сейчас рыночная стоимость Microsoft составляет $2,5 трлн. Замыкает тройку лидеров Saudi Aramco, ее капитализация 1,9 трлн.
По материалам «РИА Новости».
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