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Капитализация Apple впервые в мире превысила $3 трлн

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Рубрика Ценные бумаги
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Акции компании вчера превысили отметку в 182,88 доллара.

Это первый случай в истории, когда рынчная стоимость компании превысила отметку в 3 триллиона долларов. Этот факт указывает, что Apple — самая дорогая компания в мире. Хотя в октябре прошлого года она была на втором месте, уступая Microsoft.

Сейчас рыночная стоимость Microsoft составляет $2,5 трлн. Замыкает тройку лидеров Saudi Aramco, ее капитализация 1,9 трлн.

По материалам «РИА Новости».

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