Новогодние каникулы снова хотят сократить

В Госдуме предложили сократить новогодние нерабочие дни.
Предложение поступило от депутата партии «Единая Россия» Вячеслава Володина. На его телеграм-канале даже опубликован опрос.
Более половины проголосовавших против такого предложения. А 21% согласны, чтобы нерабочие дни перенесли на «теплое время года».
А как вы относитесь к длинным новогодним выходным?
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