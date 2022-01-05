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Новогодние каникулы снова хотят сократить

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В Госдуме предложили сократить новогодние нерабочие дни.

Предложение поступило от депутата партии «Единая Россия» Вячеслава Володина. На его телеграм-канале даже опубликован опрос.

Более половины проголосовавших против такого предложения. А 21% согласны, чтобы нерабочие дни перенесли на «теплое время года».

впп

А как вы относитесь к длинным новогодним выходным?

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