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Налоговики вытесняют Росстат

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Рубрика Новости ФНС
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ФНС опубликовала информацию о налогах, прибыли компаний и налоговые индикаторы экономики на своем сайте.

Пока аналитический портал работает в тестовом режиме. Но на нем уже есть информация. Например, по количеству самозанятых и ИП, а также по компаниям и их доходам.

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Информацию можно посмотреть как в общем, так и отдельно по каждому налогу или по страховым взносам.

Например, с января по ноябрь 2021 года было перечислено 4,2 трлн рублей НДФЛ. Из них около 400 млрд рублей только в ноябре 2021 года.

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Кроме этого, налоговики опубликовали индикаторы налоговой системы.

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Например, показатель «Рейтинг легкости ведения бизнеса» показывает, как легко предпринимателям вести бизнес у нас в стране. Он определяется по общим данным: как законы и практика их применения влияют на ведение деятельности — от регистрации компании до рассмотрения решения о банкротстве.

В рейтинге участвуют 190 стран. Рейтинг проводит Всемирный банк.

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