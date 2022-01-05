Налоговики вытесняют Росстат

ФНС опубликовала информацию о налогах, прибыли компаний и налоговые индикаторы экономики на своем сайте.
Пока аналитический портал работает в тестовом режиме. Но на нем уже есть информация. Например, по количеству самозанятых и ИП, а также по компаниям и их доходам.
Информацию можно посмотреть как в общем, так и отдельно по каждому налогу или по страховым взносам.
Кроме этого, налоговики опубликовали индикаторы налоговой системы.
Например, показатель «Рейтинг легкости ведения бизнеса» показывает, как легко предпринимателям вести бизнес у нас в стране. Он определяется по общим данным: как законы и практика их применения влияют на ведение деятельности — от регистрации компании до рассмотрения решения о банкротстве.
В рейтинге участвуют 190 стран. Рейтинг проводит Всемирный банк.
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