Как ИП избавиться минимум от шести штрафов

В 2022 году у налоговиков есть минимум 6 поводов оштрафовать индивидуальных предпринимателей:

не сдал отчет

не перечислил страховые взносы

не оформил работника не зарегистрировался в ФСС

не ведет книгу расходов и доходов

забыл перейти на УСН.

Этих штрафов можно легко избежать, например, перейдя на уплату налога на профессиональный доход. Но насколько выгоден такой переход?

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