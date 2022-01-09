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Сегодня последний день акции на подписку «Клерк.Премиум»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерия
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Сегодня последний шанс оформить подписку на «Клерк.Премиум» за 13 640₽.  Завтра она будет стоить 24 800₽.

Подписка даст вам доступ на весь 2022 год к:

  • безлимитным консультациям;
  • обучению на вебинарах и онлайн-курсах;
  • «Разборам» с инструкциями по всем новинкам в учете и налогах;
  • полезным сервисам.

Здесь все полезности, которые ждут подписчиков «Клерк.Премиум» в 2022 году.

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА

До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>

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