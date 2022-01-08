В 2022 году работодатели будут давать соцвычет по НДФЛ с начала года

Если расходы на лечение или фитнес будут в середине 2022 года, получить по ним соцвычет через работодателя можно будет с начала года.
В 2021 году вычет давали только с месяца обращения за ним. В 2022 году правила меняются.
Чтобы получить вычет через работодателя, надо подать документы в ИФНС. Оттуда работодателю придет уведомление.
Потом сотрудник пишет заявление и работодатель дает вычет. Если до этого момента налог уже был удержан, надо оформить еще одно заявление — на возврат НДФЛ.
Например, зарплата за месяц — 20 000 рублей.
Расходы на лечение — 100 000 руб.
Если сотрудник обратится за вычетом в июне 2022 год, ему сразу же дадут весь вычет и вернут налог в сумме 13 000 руб.
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