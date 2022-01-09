С 1 января 2022 года пенсии повысили на 5,9 %

После индексации пенсий на 5,9 % с 2022 года стоимость балла составит 104,69 руб., а фиксированная выплата — 6 401,10 руб.
Об этом сообщает ПФР.
Ранее шли разговоры, что повышение будет больше, чем запланированные 5,9 %, так как инфляция в прошлом году была выше.
Но пока никакие нормативные акты на этот счет не приняты, а в законе и в бюджете ПФР заложена индексация на 5,9 %.
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