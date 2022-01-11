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Бухгалтера могут посадить из-за 43 тысяч рублей

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Рубрика Экономические преступления
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В Бурятии завели уголовное дело на бухгалтера муниципального учреждения, которая присвоила казенные деньги со счета детского сада в сентябре прошлого года.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 160 УК — присвоение или растрата.

Как установили при проверке, бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» похитила 43 тысячи рублей со счета дошкольного образовательного учреждения.

Теперь ее ждет штраф от 100 до 500 тыс. руб., либо могут посадить до 6 лет. Все зависит от смягчающих, ну и от того, возместит ли ущерб. Пока идет следствие.

Адвокат Виктория Шакина, на вопрос редакции «Клерка» о том, дадут ли в этом случае реальный срок, в таком наказании усомнилась и предположила, что скорее всего дадут два года условно.

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