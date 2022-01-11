🔳 QR-коды в общественных местах, возможно, не введут

Все отзывы и предложения, которые поступили в ГД, рассмотрят ко второму чтению на следующей неделе, а сами поправки могут принять до 1 февраля. Но их могут отложить, если ситуация с ковидом улучшится.

Об этом рассказал депутат Сергей Леонов.

Он рассказал, что ко 2 чтению на следующей неделе в профильных комитетах будут обобщать все предложения, которые поступили из регионов. А третье чтение обычно происходит на следующий день после второго.

По его словам, QR-коды в общественных местах могут и не вводить: законопроект могут отложить или просто «подвесить», если ситуация с распространением инфекции улучшится.

По материалам «РИА Новости».