🔳 QR-коды в общественных местах, возможно, не введут

Все отзывы и предложения, которые поступили в ГД, рассмотрят ко второму чтению на следующей неделе, а сами поправки могут принять до 1 февраля. Но их могут отложить, если ситуация с ковидом улучшится.
Об этом рассказал депутат Сергей Леонов.
Он рассказал, что ко 2 чтению на следующей неделе в профильных комитетах будут обобщать все предложения, которые поступили из регионов. А третье чтение обычно происходит на следующий день после второго.
По его словам, QR-коды в общественных местах могут и не вводить: законопроект могут отложить или просто «подвесить», если ситуация с распространением инфекции улучшится.
По материалам «РИА Новости».
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