18 января начнется новый туристический кэшбек

Если отправиться в путешествие по России с 18 января по 12 апреля, оплатив его картой «Мир», можно получить туристический кэшбек.
Стартует новый этап программы.
Опубликован приказ Ростуризма от 29.12.2021 № 623-Пр-21.
Сумма кешбэка составит 20 % от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.
Нужно оплатить выбранный тур картой «Мир». Перед оплатой надо зарегистрировать карту банка-участника в программе лояльности.
При выборе тура или отеля необходимо уточнить, входят ли они в программу кэшбека. Список будет опубликован на сайте Ростуризма.
Деньги вернутся вам на карту через 5 рабочих дней после оплаты тура.
Начало тура должно быть не ранее 18 января, а окончание — не позднее 30 апреля 2022 года.
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