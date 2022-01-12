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18 января начнется новый туристический кэшбек

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Рубрика Общество. Люди. События
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Если отправиться в путешествие по России с 18 января по 12 апреля, оплатив его картой «Мир», можно получить туристический кэшбек.

Стартует новый этап программы.

Опубликован приказ Ростуризма от 29.12.2021 № 623-Пр-21.

Сумма кешбэка составит 20 % от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

Нужно оплатить выбранный тур картой «Мир». Перед оплатой надо зарегистрировать карту банка-участника в программе лояльности.

При выборе тура или отеля необходимо уточнить, входят ли они в программу кэшбека. Список будет опубликован на сайте Ростуризма.

Деньги вернутся вам на карту через 5 рабочих дней после оплаты тура.

Начало тура должно быть не ранее 18 января, а окончание — не позднее 30 апреля 2022 года.

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