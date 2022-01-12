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Что учесть при переходе на ФСБУ 6/2020 и 26/2020 с 2022 года. Бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика ФСБУ
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Как бухгалтеру правильно и своевременно перейти на новые ФСБУ? Какие проводки сделать в бухучете? А может, есть способ уйти от новых стандартов и не применять их?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Три ФСБУ, по которым вы обязаны работать: простыми словами». Он пройдет завтра, 13 января в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим три новых стандарта:

  • ФСБУ 5/2019 «Запасы» (с которым мы воюем уже год),
  • ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (они вступили в силу с 1 января).

Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Запишитесь скорее, места еще есть.

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