Путин предложил индексировать пенсии выше уровня инфляции

Президент призвал провести индексацию пенсий на 8,6%, так как цены сейчас растут на 8,4%. А окончательных сведений об инфляции, по его словам, пока нет.
По его словам, люди не смогут покрыть расходы из-за повышенной инфляции прошлого года. А потому повышать пенсии нужно выше уровня инфляции.
«На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», —сказал он.
Он также попросил правительство решить этот вопрос как можно быстрее.
По материалам «РИА Новости».
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