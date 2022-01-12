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Путин предложил индексировать пенсии выше уровня инфляции

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Рубрика Общество. Люди. События
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Президент призвал провести индексацию пенсий на 8,6%, так как цены сейчас растут на 8,4%. А окончательных сведений об инфляции, по его словам, пока нет.

По его словам, люди не смогут покрыть расходы из-за повышенной инфляции прошлого года. А потому повышать пенсии нужно выше уровня инфляции.

«На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», —сказал он.

Он также попросил правительство решить этот вопрос как можно быстрее.

По материалам «РИА Новости».

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