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«Тинькофф» купил криптопроект

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Рубрика Криптовалюта
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TCS Group приобрела долю в швейцарской криптокомпании Aximetria. Как группа будет развивать это направление, пока неизвестно.

Как сообщили в самой Aximetria, компания будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований законодательства стран, где они будут присутствовать.

Как банк будет строить свой криптобизнес, пока сведений нет. Глава группы Оливер Хьюз еще в июле прошлого года сказал, что, криптовалюты хоть и очень популярны для инвесторов, в России у банка нет механизма их предлагать из-за жесткой позиции ЦБ.

По материалам The Bell.

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