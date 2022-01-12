«Тинькофф» купил криптопроект

TCS Group приобрела долю в швейцарской криптокомпании Aximetria. Как группа будет развивать это направление, пока неизвестно.
Как сообщили в самой Aximetria, компания будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований законодательства стран, где они будут присутствовать.
Как банк будет строить свой криптобизнес, пока сведений нет. Глава группы Оливер Хьюз еще в июле прошлого года сказал, что, криптовалюты хоть и очень популярны для инвесторов, в России у банка нет механизма их предлагать из-за жесткой позиции ЦБ.
По материалам The Bell.
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