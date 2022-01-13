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За 2021 год надо сдавать декларацию по налогу на прибыль на новом бланке

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Рубрика Декларация по налогу на прибыль
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С отчета за 2021 года применяется новая форма декларации по налогу на прибыль.

Она утверждена приказом ФНС от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@.

В частности, изменилось приложение № 2 по участникам соглашения о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК).

В декларации учтены льготы для компаний, которые предоставляют по лицензионному договору права на результаты интеллектуальной деятельности.

Поменялись некоторые коды.

Например, в таблице «Коды места представления декларации в налоговый орган»:

  • удален код 235 «По месту учета налогового агента, представляющего сведения о доходах, выплаченных физлицам»;
  • добавлен код 351 «По месту учета международной холдинговой компании».

Поменялись штрих-коды всех листов декларации.

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