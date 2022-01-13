За 2021 год надо сдавать декларацию по налогу на прибыль на новом бланке

С отчета за 2021 года применяется новая форма декларации по налогу на прибыль.
Она утверждена приказом ФНС от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@.
В частности, изменилось приложение № 2 по участникам соглашения о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК).
В декларации учтены льготы для компаний, которые предоставляют по лицензионному договору права на результаты интеллектуальной деятельности.
Поменялись некоторые коды.
Например, в таблице «Коды места представления декларации в налоговый орган»:
- удален код 235 «По месту учета налогового агента, представляющего сведения о доходах, выплаченных физлицам»;
- добавлен код 351 «По месту учета международной холдинговой компании».
Поменялись штрих-коды всех листов декларации.
СРОЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО НДС
Только в эту пятницу (14 января) большой мастер-класс по НДС от Эльвиры Митюковой «Декларация за 4 квартал и работа в 2022 году». Цена для подписчиков «Клерк.Премиум» – 8 990₽, без подписки – 12 990₽. Посмотрите программу тут