Кадровый ЭДО в 2022 году: бесплатный вебинар уже завтра

Что нового принесет в работу бухгалтеров и кадровиков электронный документооборот в кадрах?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Кадровый ЭДО и трудовые отношения в 2022 году». Он пройдет завтра, 14 января, начало в 16:00 по Москве.
На вебинаре обсудим:
- как принимать на работу сотрудников, если у вас кадровый ЭДО;
- проект перехода на электронный кадровый документооборот до 2023 года;
- кадровый учет на сайте «Работа в России»;
- новые разъяснения ведомств по ЭТК и отчетов СЗВ-ТД;
- ЭДО с дистанционными работниками;
- отчеты о вакансиях на сайте «Работа в России» с 2022 года;
- электронные больничные.
Спикер — Юлия Жижерина, преподаватель Русской Школы Управления, эксперт в области трудового права и управления персоналом.
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РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.