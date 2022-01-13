С 2022 года налоги можно зачитывать в счет взносов

С 1 января 2022 года бизнес может зачитывать переплату по налогу в счет недоимки по взносам. Такие поправки внесли в статью 78 НК.

Раньше налоги зачитывали только в счет налогов, взносы — в счет взносов.

Излишне уплаченный налог теперь зачитывается в таком порядке: налоги;

сборы;

страховые взносы;

штрафы за налоговые правонарушения.

Возврат налога проводится только после зачета в счет погашения долгов по налогам, взносам, пеням, штрафам. Такой зачет налоговики проведут самостоятельно.

Что касается зачета по налогам в счет предстоящих платежей, то сделать это можно только на основании заявления от налогоплательщика по решению налоговой инспекции.