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С 2022 года налоги можно зачитывать в счет взносов

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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С 1 января 2022 года бизнес может зачитывать переплату по налогу в счет недоимки по взносам. Такие поправки внесли в статью 78 НК.

Раньше налоги зачитывали только в счет налогов, взносы — в счет взносов.

Излишне уплаченный налог теперь зачитывается в таком порядке:

  • налоги;
  • сборы;
  • страховые взносы;
  • штрафы за налоговые правонарушения.

Возврат налога проводится только после зачета в счет погашения долгов по налогам, взносам, пеням, штрафам. Такой зачет налоговики проведут самостоятельно.

Что касается зачета по налогам в счет предстоящих платежей, то сделать это можно только на основании заявления от налогоплательщика по решению налоговой инспекции.

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