С 2022 года налоги можно зачитывать в счет взносов

С 1 января 2022 года бизнес может зачитывать переплату по налогу в счет недоимки по взносам. Такие поправки внесли в статью 78 НК.
Раньше налоги зачитывали только в счет налогов, взносы — в счет взносов.
Излишне уплаченный налог теперь зачитывается в таком порядке:
- налоги;
- сборы;
- страховые взносы;
- штрафы за налоговые правонарушения.
Возврат налога проводится только после зачета в счет погашения долгов по налогам, взносам, пеням, штрафам. Такой зачет налоговики проведут самостоятельно.
Что касается зачета по налогам в счет предстоящих платежей, то сделать это можно только на основании заявления от налогоплательщика по решению налоговой инспекции.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.