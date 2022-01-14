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🏡 Эксперты посчитали, что выгоднее: брать ипотеку или копить на жилье самим

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Рубрика Ипотека
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По мнению экспертов, выгоднее взять ипотеку, чем снимать квартиру и копить на покупку своего жилья. Деньги обесцениваются, цены растут, а копить придется в среднем 10 лет.

К таким выводам пришли аналитики «Метриум».

По их подсчетам, на примере Москвы, житель столицы зарабатывает в среднем около 81,7 тыс. руб. при прожиточном минимуме 18 тыс. руб. При этом, квартира в новостройке массового сегмента в конце прошлого года стоила примерно 12,8 млн руб.

Например, супруги получают среднюю зарплату, минус прожиточный минимум — остается на двоих 127,4 тыс. руб. Если каждый месяц откладывать такую сумму, то на квартиру они накопят за 8 с половиной лет. Только еще придется тратиться на съемную квартиру (примерно 40 тыс. руб. в месяц), либо жить у родственников. Если снимать — покупка квартиры сдвигается уже на 12 с лишним лет.

При этом в реальных условиях, отмечают эксперты, большинство семей откладывают только половину ежемесячного дохода. А если откладывать по 63,7 тыс. руб. в месяц, то свою квартиру удастся купить только через 16 лет и 8 месяцев. И это еще без учета того, что деньги будут обесцениваться.

Чтобы этого избежать, советуют банковский вклад.

При средней ставке по вкладам в конце 2021 года 6% годовых и инфляции 8,39%, если каждый месяц пополнять вклад на 127,4 тыс. руб., собственную квартиру удастся купить через 7 лет (9 с лишним лет при расходах на аренду), а если половину этой суммы — через 12 лет.

Однако за это время квартиры успеют подорожать. А потому аналитики советуют копить только на первоначальный взнос по ипотеке.

По материалам «Метриум».

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