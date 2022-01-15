Люди требуют, чтобы законы переписывали, а не вносили в них множество поправок

Сейчас издают постановления и законы, которые меняют какие-то конкретные нормы (статьи, пункты) других законов и постановлений. Люди не могут разобраться, «кто на ком стоял». Все должно быть проще и понятней.

Петиция с таким призывом опубликована на сайте РОИ.

Автор инициативы привел пример того, как сейчас меняют нормативку.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2021 № 795 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121»: 1.1. В абзаце втором пункта 2-5.9 постановления слова «С 01.12.2021» заменить словами «С 08.11.2021».

Чтобы понять, о чем речь, надо открыть оба постановления и вникать в суть.

Должно быть не так, считает автор инициативы.

По его мнению, надо отменять старое постановление и принимать новое, где будет весь текст полностью.