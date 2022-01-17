📝 Главы КФХ до 30 января должны сдать РСВ с разделом 2

Главы КФХ платят страховые взносы за себя и за каждого члена КФХ. Годовой РСВ они должны сдать до 30 января 2022 года.
В отчете надо заполнить раздел 2 и приложение 1 к разделу 2.
Приложение заполняют на членов КФХ, включая главу КФХ, уточнили в ФНС.
На титульном листе РСВ указывают код места представления «240» — по месту нахождения главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.