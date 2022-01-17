Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📝 Главы КФХ до 30 января должны сдать РСВ с разделом 2

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика РСВ
Версия для печати

Главы КФХ платят страховые взносы за себя и за каждого члена КФХ. Годовой РСВ они должны сдать до 30 января 2022 года.

В отчете надо заполнить раздел 2 и приложение 1 к разделу 2.

12

Приложение заполняют на членов КФХ, включая главу КФХ, уточнили в ФНС.

На титульном листе РСВ указывают код места представления «240» — по месту нахождения главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить