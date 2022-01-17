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После смены объекта по УСН принять расходы по хранению товаров не получится

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Расходы ИП в период применения УСН «доходы» не учитываются после перехода на «доходы минус расходы».

Минфин в письме № 03-11-11/103656 от 20.12.2021 разобрал ситуацию, когда ИП применял:

  • в 2020 году — ЕНВД;
  • в 2021 году — УСН «доходы»;
  • в 2022 году — УСН «доходы минус расходы».

Если товар был куплен в 2020 году при ЕНВД и реализован в 2022 году, то покупную стоимость можно включить в расходы.

А вот другие расходы для продажи товаров (транспортировка, хранение), которые были в 2021 году при УСН «Д», учесть в 2022 году нельзя.

Основание — пункт 4 статьи 346.17 НК.

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