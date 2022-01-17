Для ветеранов и ВОВ предлагают отменить коммунальные платежи

Ветеранов и инвалидов ВОВ предлагают освободить от коммунальных платежей с 1 июля 2022 года.
Законопроект с такими поправками внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР, рассказал депутат Ярослав Нилов в Telegram.
Сейчас у ветеранов есть льгота 50% при оплате коммунальных услуг.
Как считают авторы инициативы, потребуется 575 млн рублей из бюджета, чтобы эту инициативу реализовать.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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