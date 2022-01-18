Переход на ФСБУ 25/2018 Аренда с 2022 года: что учесть

21 января (уже в эту пятницу) пройдет большой двухчасовой вебинар по переходу на ФСБУ 25/2018 – самый сложный из новых стандартов.

Аудитор Елена Васильева в ходе онлайна покажет прямо в 1С необходимые действия по переходу. Расскажет, как можно упростить переходный период. Разберет проводки. Объяснит дисконтирование.

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