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Переход на ФСБУ 25/2018 Аренда с 2022 года: что учесть

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Рубрика ФСБУ
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21 января (уже в эту пятницу) пройдет большой двухчасовой вебинар по переходу на ФСБУ 25/2018 – самый сложный из новых стандартов.

Аудитор Елена Васильева в ходе онлайна покажет прямо в 1С необходимые действия по переходу. Расскажет, как можно упростить переходный период. Разберет проводки. Объяснит дисконтирование.

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РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

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