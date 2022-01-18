Переход на ФСБУ 25/2018 Аренда с 2022 года: что учесть

21 января (уже в эту пятницу) пройдет большой двухчасовой вебинар по переходу на ФСБУ 25/2018 – самый сложный из новых стандартов.
Аудитор Елена Васильева в ходе онлайна покажет прямо в 1С необходимые действия по переходу. Расскажет, как можно упростить переходный период. Разберет проводки. Объяснит дисконтирование.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.