Разработчикам российского ПО предлагают выдавать льготные кредиты

Компаниям, которые разрабатывают отечественное ПО, предлагают давать льготные кредиты. Причем получить их могут как российские, так и иностранные компании.
С таким предложением выступили в Минцифры, сообщил замглавы ведомства Максим Паршин.
«Льготные кредиты смогут получить российские организации, иностранные компании, реализующие проекты по цифровой трансформации на основе российских IT-решений, а также российские разработчики ПО», — сказал он.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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