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Разработчикам российского ПО предлагают выдавать льготные кредиты

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Рубрика Интернет и IT
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Компаниям, которые разрабатывают отечественное ПО, предлагают давать льготные кредиты. Причем получить их могут как российские, так и иностранные компании.

С таким предложением выступили в Минцифры, сообщил замглавы ведомства Максим Паршин.

«Льготные кредиты смогут получить российские организации, иностранные компании, реализующие проекты по цифровой трансформации на основе российских IT-решений, а также российские разработчики ПО», — сказал он.

По его словам, разработчики ПО заинтересованы в льготных кредитах, а банки готовы их кредитовать, если правительство распространит на них субсидии. Проект постановления могут подписать уже в первом квартале 2022 года.
 
По материалам «ТАСС».

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