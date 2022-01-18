💵 Чиновники в 2020 году получали на четверть больше, чем остальные россияне

Средняя зарплата чиновника в 2020 году выросла на 9 % и составила около 65 800 рублей. Она росла быстрее инфляции, посчитали в Росстате.
У госслужащих на федеральном уровне средняя зарплата выросла более чем в два раза — 146 700 рублей. На региональном уровне средний доход равнялся 60 800 рублям.
Это на 28% больше средней зарплаты по стране — Росстат оценил ее по итогам 2020 года в 51 344 рубля.
По сравнению с 2019 годом, зарплата госслужащих выросла на 9,2%, между тем, инфляция в пандемийный год была 4,9%. А это значит, что заработок чиновников индексировали выше инфляции.
Скачать исследование Росстата можно во вложении.
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