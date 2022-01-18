Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💵 Чиновники в 2020 году получали на четверть больше, чем остальные россияне

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Государственные ведомства
Версия для печати
Скачать

Средняя зарплата чиновника в 2020 году выросла на 9 % и составила около 65 800 рублей. Она росла быстрее инфляции, посчитали в Росстате.

У госслужащих на федеральном уровне средняя зарплата выросла более чем в два раза — 146 700 рублей. На региональном уровне средний доход равнялся 60 800 рублям.

Это на 28% больше средней зарплаты по стране — Росстат оценил ее по итогам 2020 года в 51 344 рубля.

По сравнению с 2019 годом, зарплата госслужащих выросла на 9,2%, между тем, инфляция в пандемийный год была 4,9%. А это значит, что заработок чиновников индексировали выше инфляции.

Скачать исследование Росстата можно во вложении.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить