Пользователи «Калуги Астрал» хвалят ночную техподдержку и жалуются на проблемы с ЭЦП

В «Рейтинге компаний» один из пользователей пожаловался, что ему продажники «Калуги» посоветовали ЭЦП по акции, которая настроена на провайдера VipNet. Другие наоборот все хвалят и говорят, что «Калуга Астрал» экономит им деньги.

Рассказать, как вам сотрудничество с «Калугой», можно в отзывах на «Клерке».

Больная тема для пользователей «Калуги» сейчас — все, что связано с ЭЦП. Кто-то хвалит компанию:

Или:

А у кого-то остался один негатив:

О проблеме с совместимостью сервисов налоговой и криптопровайдера VipNet писал в отзывах на «Клерке» пользователь Dmitriy A. По его словам, техподдержка «Астрала» посоветовала обратиться в налоговую, а налоговики — к тем, кто сайт налоговой делал. Другой пользователь, Hub, написал подробную инструкцию, как перенести закрытый ключ VipNet CSP в КриптоПро CSP. Забирайте, может быть, она вас тоже выручит.