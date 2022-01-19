Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Клерк.Премиум» за 9 000 руб. – вот это новости!

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Версия для печати

В январе мы установили цену на подписку «Клерк.Премиум»9 000 рублей. Подписка позволяет пользоваться всей закрытой частью «Клерка» и дает право на солидные персональные скидки.

Сколько мы сможем держать эту цену, пока не ясно. Возможно уже на этой неделе акцию прекратят.

Успейте забрать подписку по минимальной цене>>>

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить