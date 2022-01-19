«Клерк.Премиум» за 9 000 руб. – вот это новости!

В январе мы установили цену на подписку «Клерк.Премиум» – 9 000 рублей. Подписка позволяет пользоваться всей закрытой частью «Клерка» и дает право на солидные персональные скидки.

Сколько мы сможем держать эту цену, пока не ясно. Возможно уже на этой неделе акцию прекратят.

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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.

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