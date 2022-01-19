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⚡ Опять хотят переписать НК. Еще ничего непонятно, но поправки будут по всем налогам

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Рубрика НК РФ
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Власти собрались масштабно переписать НК. Причиной называют много «проблемных вопросов». Что именно перепишут, пока интрига, но это будет уже в ближайшее время.

Минфин разместил на федеральном портале уведомление о разработке поправок в НК.

Текста проекта пока нет.

Известно, что уточнять НК будут в части:

  • налога на прибыль;
  • НДС;
  • НДФЛ;
  • имущественных налогов;
  • подакцизных товаров;
  • специальных налоговых режимов.

Как только текст поправок будет опубликован, мы расскажем вам об этом.

От редакции: похоже, бухгалтерам снова готовят большой сюрприз.

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