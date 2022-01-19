⚡ Опять хотят переписать НК. Еще ничего непонятно, но поправки будут по всем налогам

Власти собрались масштабно переписать НК. Причиной называют много «проблемных вопросов». Что именно перепишут, пока интрига, но это будет уже в ближайшее время.
Минфин разместил на федеральном портале уведомление о разработке поправок в НК.
Текста проекта пока нет.
Известно, что уточнять НК будут в части:
- налога на прибыль;
- НДС;
- НДФЛ;
- имущественных налогов;
- подакцизных товаров;
- специальных налоговых режимов.
Как только текст поправок будет опубликован, мы расскажем вам об этом.
От редакции: похоже, бухгалтерам снова готовят большой сюрприз.
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