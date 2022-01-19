Таблица 5 расчета 4-ФСС не меняется весь год

Заполнив в первом квартале таблицу 5 формы 4-ФСС, затем эти данные можно просто копировать из квартала в квартал. Меняться они не будут.
Напомним, в таблице 5 отражаются сведения о СОУТ.
За разъяснением обратилась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».
Бухгалтер засомневалась, как правильно заполнить этот раздел отчета. На момент прохождения СОУТ численность была одна, а на начало 2022 года, когда формируется 4-ФСС, уже другая.
Эксперт развеяла сомнения:
За I квартал, полугодие, 9 месяцев и год, относящиеся к одному календарному году, таблица 5 будет одинаковой.
То есть в расчете за 2021 год указывают те же данные, которые были в отчете за 9 месяцев.
Данные на 1 января 2022 года надо указывать в отчете за 1 квартал 2022 года. Потом они будут повторяться в отчетах за полугодие, 9 месяцев и 2022 год.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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