Таблица 5 расчета 4-ФСС не меняется весь год

Заполнив в первом квартале таблицу 5 формы 4-ФСС, затем эти данные можно просто копировать из квартала в квартал. Меняться они не будут.

Напомним, в таблице 5 отражаются сведения о СОУТ.

Завтра – последний день сдачи формы 4-ФСС в бумажном виде. В электронном виде годовой отчет можно сдать до 25 января.

За разъяснением обратилась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Бухгалтер засомневалась, как правильно заполнить этот раздел отчета. На момент прохождения СОУТ численность была одна, а на начало 2022 года, когда формируется 4-ФСС, уже другая.

Эксперт развеяла сомнения:

За I квартал, полугодие, 9 месяцев и год, относящиеся к одному календарному году, таблица 5 будет одинаковой. То есть в расчете за 2021 год указывают те же данные, которые были в отчете за 9 месяцев.

Данные на 1 января 2022 года надо указывать в отчете за 1 квартал 2022 года. Потом они будут повторяться в отчетах за полугодие, 9 месяцев и 2022 год.