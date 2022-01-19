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Власти считают, что надо собирать больше налогов. Для этого нужна международная налоговая система

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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ФНС, Минфин и депутаты ГД обсудили, нужно ли в России наднациональное налоговое регулирование. И решили, что это позволит вытащить бизнес из офшоров и собрать больше налогов.

«Создана лучшая в мире налоговая служба, но с налогоплательщиками нам пока не повезло» — сказал на Гайдаровском форуме депутат Госдумы Андрей Макаров. Судя по всему, он имел в виду компании, которые строят бизнес в офшорах.

Он расссказал что, когда писали НК, налоги были вопросом национального регулирования. А сейчас «вопрос стоит о наднациональном регулировании». Пример — Pillar-1 (глобальная налоговая реформа) и трансграничное углеродное регулирование. А дальше все пойдет по накатанной.

Заммминистра финансов Алексей Сазонов ответил, что если Россия будет встраиваться в наднациональную налоговую систему, то это даст нам доступ к новой налоговой базе в офшорах.

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