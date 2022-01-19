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Уголовку за налоги нужно заводить, только если доказан умысел, считают в Госдуме

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Рубрика УК РФ
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По мнению участников Гайдаровского форума, нужно вернуть практику, когда уголовные дела по налогам заводят только после решения налоговой.

Депутат Госдумы Андрей Макаров напомнил о времени, когда уголовные дела по налогам возбуждали только после решения налоговиков. Потом это правило отменили, и, по его мнению, силовики начали такие дела использовать с одной целью — отобрать бизнес.

Макаров сказал, что до суда таких дел, возбужденных без решения налоговой, доходит очень мало. И задал риторический вопрос: как понять, действительно ли обвиняемый такой негодяй и не платил налоги, а потому его нужно посадить — или просто бухгалтер у него ошибся, и умысла там не было?

А раз не было умысла, то и уголовное дело заводить нельзя.

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