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Для многодетных семей предлагают ввести ставку 0% по ипотеке, компенсировать половину аренды жилья и единовременные выплаты на покупку квартиры

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Рубрика Общество. Люди. События
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Общественная палата опросила 10 тыс. родителей по всей стране. Они хотят, чтобы им компенсировали услуги няни, снизили ставки по ипотеке, гибкий декрет, а также различные пособия, льготы и субсидии.

Вот что предлагают для многодетных семей:

  • ежемесячное пособие на каждого ребенка, за это проголосовало 89%;
  • снижение ставок по ипотеке до 0%, эту меру поддерживает 60%;
  • бесплатное жилье для семей с 5 и более детьми, эта мера по душе 42%;
  • единовременные выплаты на покупку квартиры семьям, в которых воспитывают ребенка-инвалида, 40% голосов;

Так как около трети семей с детьми готовы снимать жилье, то в ОП предлагают компенсировать половину стоимости аренды жилья.

Кроме того, семьям с детьми предлагают компенсировать услуги няни — в виде пособия в размере МРОТ, пока ребенку 3 года не исполнится. А также сделать декретный отпуск гибким, чтобы, к примеру, можно было его сократить, но получить пособие как за полный.

Вот еще какую поддержку хотели бы такие семьи:

  • бесплатное дополнительное образование;
  • субсидии на обучение в ВУЗах;
  • льготный проезд к месту отдыха;
  • доплаты к пенсиям для многодетных родителей — 10% за трех детей и по 5% за каждого следующего ребенка.

По материалам «Известий».

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