Если у фирмы есть недвижимость в разных районах, декларацию по налогу на имущество можно сдать в одну ИФНС

Если компания стоит на учете в разных ИФНС по месту нахождения недвижимости (но в одном регионе), она вправе выбрать какую-то одну инспекцию для сдачи декларации по налогу на имущество.

Для этого нужно уведомить региональное УФНС до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется такой упрощенный порядок сдачи.

То есть для отчета за 2021 года надо было подать уведомление до 1 марта 2021 года.

Сейчас до 1 марта 2022 года можно подать такое уведомление на 2022 года.

На каждый год нужно новое уведомление.

Форма уведомления утверждена Приказом ФНС от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311@.

Декларацию по налогу на имущество за 2021 год компании должны сдать до 30 марта 2022 года. Отчет за 2021 год надо сдавать по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@.

Для тех, у кого вся недвижимость облагается по кадастровой стоимости, эта декларация будет последней.

С 2022 года налог будет считать ФНС и присылать компаниям сообщения с начисленной суммой. Декларацию надо будет сдавать только по недвижимости, облагаемой по среднегодовой стоимости.