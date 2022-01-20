Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Если у фирмы есть недвижимость в разных районах, декларацию по налогу на имущество можно сдать в одну ИФНС

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Декларация по налогу на имущество
Версия для печати

Если компания стоит на учете в разных ИФНС по месту нахождения недвижимости (но в одном регионе), она вправе выбрать какую-то одну инспекцию для сдачи декларации по налогу на имущество.

Для этого нужно уведомить региональное УФНС до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется такой упрощенный порядок сдачи.

То есть для отчета за 2021 года надо было подать уведомление до 1 марта 2021 года.

Сейчас до 1 марта 2022 года можно подать такое уведомление на 2022 года.

На каждый год нужно новое уведомление.

Форма уведомления утверждена Приказом ФНС от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311@.

Декларацию по налогу на имущество за 2021 год компании должны сдать до 30 марта 2022 года. Отчет за 2021 год надо сдавать по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@.

Для тех, у кого вся недвижимость облагается по кадастровой стоимости, эта декларация будет последней.

С 2022 года налог будет считать ФНС и присылать компаниям сообщения с начисленной суммой. Декларацию надо будет сдавать только по недвижимости, облагаемой по среднегодовой стоимости.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ

Уникальный курс по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

Старт курса 1 февраля.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить