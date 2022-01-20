С февраля 2022 многодетные могут оформить компенсацию за ипотеку через госуслуги

Многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 450 тыс. рублей от государства за ипотеку. Теперь оформить эту выплату можно через Госуслуги. Система заработает с февраля.
Об этом рассказал директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.
Программа рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок и последующие дети.
Для получения компенсации нужны документы:
- о гражданстве заемщика;
- о гражданстве детей заемщика;
- о материнстве (отцовстве) заемщика;
- о жилищном кредите.
Имейте в виду, что просто так без ипотеки многодетным по 450 тыс. не дают. Эти деньги – компенсация тем, кто оформил кредит на жилье. Об этом напоминает Минфин в письме от 22.10.2021 № 02-05-05/85614.
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