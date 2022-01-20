В ЦБ предлагают запретить операции с криптовалютой. И наказывать за нарушения запрета

Банк России предлагает запретить операции с необеспеченными криптовалютами, такими, как Bitcoin, Etherium.
Доклад ЦБ можно скачать во вложении.
Вот что предлагают сделать:
- запретить в стране выпуск, обращение и обмен криптовалюты, в том числе криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Ввести ответственность за нарушение;
- запретить финансовым организациям собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также пользоваться услугами российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой.
- ввести ответственность для российских компаний и физлиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа.
Какое именно будет наказание, в ЦБ не уточняли.
Основными проблемами с криптовалютами в ЦБ назвали:
- угроза благосостоянию людей;
- угроза финансовой стабильности;
- угроза, связанная с нелегальной деятельностью.
Кроме того, регулятор отмечает, что повышенный спрос на оборудование для майнинга вызвал дефицит полупроводников, что, в свою очередь плохо влияет на производство других товаров. А высокое потребление электроэнергии для майнинга негативно влияет на экологию.
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