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В ЦБ предлагают запретить операции с криптовалютой. И наказывать за нарушения запрета

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Рубрика Криптовалюта
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Банк России предлагает запретить операции с необеспеченными криптовалютами, такими, как Bitcoin, Etherium.

Доклад ЦБ можно скачать во вложении.

Вот что предлагают сделать:

  • запретить в стране выпуск, обращение и обмен криптовалюты, в том числе криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Ввести ответственность за нарушение;
  • запретить финансовым организациям собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также пользоваться услугами российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой.
  • ввести ответственность для российских компаний и физлиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа.

Какое именно будет наказание, в ЦБ не уточняли.

Основными проблемами с криптовалютами в ЦБ назвали:

  • угроза благосостоянию людей;
  • угроза финансовой стабильности;
  • угроза, связанная с нелегальной деятельностью.

Кроме того, регулятор отмечает, что повышенный спрос на оборудование для майнинга вызвал дефицит полупроводников, что, в свою очередь плохо влияет на производство других товаров. А высокое потребление электроэнергии для майнинга негативно влияет на экологию.

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