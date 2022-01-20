В ЦБ предлагают запретить операции с криптовалютой. И наказывать за нарушения запрета

Банк России предлагает запретить операции с необеспеченными криптовалютами, такими, как Bitcoin, Etherium.

Доклад ЦБ можно скачать во вложении .

Вот что предлагают сделать:

Какое именно будет наказание, в ЦБ не уточняли.

Основными проблемами с криптовалютами в ЦБ назвали:

Кроме того, регулятор отмечает, что повышенный спрос на оборудование для майнинга вызвал дефицит полупроводников, что, в свою очередь плохо влияет на производство других товаров. А высокое потребление электроэнергии для майнинга негативно влияет на экологию.

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